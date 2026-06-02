Cafebiträde med kökvana
Lucas Kafeet i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-02
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Personal sökes till Café Linné i Göteborg ☕
Vi på Café Linné söker nu en ny medarbetare till vårt team!
Vi letar efter dig som:
Kan prata och skriva svenska obehindrat
Har erfarenhet från kök eller café (meriterande)
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Är ansvarstagande, flexibel och positivPubliceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av enklare mat (lunch & caféutbud)
Servering och kassahantering
Ge våra kunder ett trevligt bemötande
Hålla rent och snyggt i lokalen
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom caféverksamhet
Plats: Göteborg (Linné)
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: Lucaskafeet@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: lucaskafeet@gmail.com Arbetsgivare Lucas Kafeet i Göteborg AB
(org.nr 559080-6591) Kontakt
Reza S lucaskafeet@gmail.com 0763180033 Jobbnummer
9943669