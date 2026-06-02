Cafebiträde med kökvana

Lucas Kafeet i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-06-02


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Personal sökes till Café Linné i Göteborg ☕
Vi på Café Linné söker nu en ny medarbetare till vårt team!
Vi letar efter dig som:
Kan prata och skriva svenska obehindrat
Har erfarenhet från kök eller café (meriterande)
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Är ansvarstagande, flexibel och positiv

Publiceringsdatum
2026-06-02

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av enklare mat (lunch & caféutbud)
Servering och kassahantering
Ge våra kunder ett trevligt bemötande
Hålla rent och snyggt i lokalen

Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom caféverksamhet

Plats: Göteborg (Linné)
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: Lucaskafeet@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: lucaskafeet@gmail.com

Arbetsgivare
Lucas Kafeet i Göteborg AB (org.nr 559080-6591)

Kontakt
Reza S
lucaskafeet@gmail.com
0763180033

Jobbnummer
9943669

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