Cafébiträde / konditor / bagare

Om jobbet
The Coffee är ett café som befinner sig på Erikslund shopping center i Västerås. Till oss kommer man för att njuta av en god kopp kaffe eller ta en paus från shoppingen i en härlig och öppen miljö.
Vi har ett stort utbud av både varma och kalla drycker.
Vi serverar mat i form av baguetter, bakad potatis, varma mackor och sallader.
Vi söker dig som: - är glad, positiv och stresstålig. - kunna jobba självständigt samt jobba i grupp. - kan ta egna initiativ, och vara lättlärd. - Kan ge bra service och sätter kunder i fokus.
Tidigare erfarenhet är ett krav Arbetsuppgifter är sedvanliga café sysslor som stå i kassa, barista, samt beredning av bakverk, sallader och baguetter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: Info@thecoffee.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Böthe AB (org.nr 556400-5535)

Arbetsplats
The Coffee

Jobbnummer
9457746

