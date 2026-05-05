Cafébiträde CoffeeLab Sodexo Astrazeneca
Sodexo AB / Servitörsjobb / Mölndal Visa alla servitörsjobb i Mölndal
2026-05-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som Cafebiträde på Sodexo är du en lagspelare och matsvinnsbekämpare. I rollen ingår beredning av mat och att se till att alla arbetsområden hålls rena och snygga. Med din höga servicenivå påverkar du våra gästers vardag på ett positivt sätt.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag inom FOOD hos vår kund i Mölndal består av restaurang, café, catering och butik.
Vad du kommer att jobba med:
Tillhandahålla högsta kvalitet för en positiv matupplevelse
Beredning av mat, cafédrycker och service.
Följa och tillaga grundläggande recept
Vad du bidrar med:
Goda kunskaper om matlagning
Hög servicenivå
God samarbetsförmåga
Vad vi erbjuder:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Victor Graffman på +46765023577. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 01 Juni.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är https://se.sodexo.com/om-oss-1.htmlhttps://se.sodexo.com/jobba-hos-oss/medarbetarsidorna-mitt-sodexo
Besök gärna vår Facebook-sida där vi som medarbetare bl.a. delar stories med varandra, https://www.facebook.com/sodexosverige.
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
437 50 MÖLNDAL Arbetsplats
Sodexo Kontakt
Restaurangchef
Victor GRAFFMAN victor.graffman@sodexo.com 0765023577 Jobbnummer
9890848