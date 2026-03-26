Cafebiträde
Astrids & Doris Bageri AB / Butikssäljarjobb / Kävlinge Visa alla butikssäljarjobb i Kävlinge
2026-03-26
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astrids & Doris Bageri AB i Kävlinge
, Lund
eller i hela Sverige
Cafébiträde sökes
bli en del av vårt härliga team på Annes konditori i Löddeköpinge Centrum.
Vem söker vi?
Vi söker dig som 19-22år är social har erfarenhet av café/konditori eller liknande som är driven och trivs i fartfylld miljö. Du ska vara flexibel, positiv, ansvarstagande & initiativrik.
Hos oss är inställning minst lika viktig som erfarenheten. Vi tror att du är engagerad person med mycket energi och positiv grundinställning som brinner för yrket och för kunder.
Du ska vara noggrann, ambitiös , samt serviceinriktad & jobba med merförsäljning.
Som engagerad medarbetare så bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera saker samtidigt, ex kund flöde och svara i telefon/ta emot beställningar.
I tjänsten ingår det att jobba i butiken med försäljning, att ta emot beställningar, förberedelser av baguetter, sallad, & hantering av livsmedel och bakverk, lokalvård men inte baka.
Kassakrav är meriterande likaså erfarenhet av konditori/café gärna Barista kunskap men inget krav då vi lär upp dig. Behärska svenska språket i tal/ skrift då det är mycket kund kontakt.
Tjänsterna är tillsvidare med provanställning.
Du kan arbeta vardagar allt från 06.30 till 16.45 samt var tredje lördag
Deltid ca 75% med fast schema
Lön: 132:- / h
Kan bli mer vid semester/ sjukdom, höga arbetstoppar.
Tjänsten ska tillsättas 15 april
Rekryteringen startar omgående så vänta inte med din ansökan.
Eftersom kollektivtrafik inte fungerar när man börjar 06.30 på morgonen så B-kort & bil är ett krav om du inte bor i Löddeköpinge med omnejd.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV & personligt brev till anneskonditori@gmail.com
och
berätta varför det är just dig vi söker.
Är inte ansökan komplett så behandlas den inte.
Märk ansökan med "Lödde"
Tar endast emot ansökningar via epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: anneskonditori@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""LÖDDE"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astrids & Doris Bageri AB
(org.nr 556999-2158)
Barsebäcksvägen 60
)
246 30 LÖDDEKÖPINGE
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9822272