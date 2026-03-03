cafebiträde
il Capitano AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos il Capitano AB i Göteborg
Vill du bli en del av Il Capitano?
Stenpiren 1
411 21 Göteborg Sverige
Vi på Il Capitano söker nu en glad och serviceinriktad cafebiträde som kan arbeta extra vid behov (timanställning), med möjlighet till fler timmar framöver.
Om oss
Il Capitano är ett café med hjärta för kvalitet, gemenskap och riktigt bra kaffe. Hos oss är tempot ofta högt - men vi möter alltid våra gäster med ett leende.
Om rollen Som cafebiträde hos oss kommer du att:
• Förbereda och servera kaffe, dryck och enklare rätter
* Arbeta i kassan och ge professionell kundservice
• Hjälpa till med disk, städning och påfyllning
• Bidra till att hålla caféet rent, organiserat och välkomnande
Vem är du?
Vi söker dig som: * Är positiv, social och älskar att ge bra service
* Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo * Är ansvarstagande och har öga för detaljer
* Gillar att arbeta både självständigt och i team
* Har erfarenhet från café/restaurang (meriterande men inget krav)
* Har viljan att lära och utvecklas
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att välkomna en ny stjärna till vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
via mejl
E-post: jobb.ilcapitanoab@gmail.com Arbetsgivare il Capitano AB
(org.nr 559367-3717)
stenpiren 1 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Kontakt
Sara kaddoura jobb.ilcapitanoab@gmail.com Jobbnummer
9775447