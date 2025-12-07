Cafébiträde
BS Café AB / Servitörsjobb / Uddevalla Visa alla servitörsjobb i Uddevalla
2025-12-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BS Café AB i Uddevalla
Lejas Café startades den 1/12 2008 och ligger i hjärtat av Uddevalla på Kungstorget.
Nu vill vi utöka vårt fantastiska team med en ny stjärna på heltid och en på timmar för att kunna fortsätta ge våra kunder den bästa upplevelsen i en mysig miljö så som de förtjänar.
Vi söker två personer som brinner för att ge maximal engagemang och service.
Vi önskar att ni har ett brinnande intresse för branschen och vill ständigt sträva efter att utvecklas hos oss, ta egna initiativ och vara stresstålig samt serviceinriktad.
Arbetsuppgifterna består bl.a av:
• Bakning
• Barista
• Matlagning
• Smörgåsberedning
• Kassahantering
• Disk- och serveringsskötsel.
Beskrivning av kvalifikationer och anställning:
En stor merit om du har erfarenhet av Café/Restaurangbranschen.
Vi önskar sökande som fyllt 18 år eftersom ena tjänsten är på 100% heltid och då kan det krocka med skola och den andra är extra på deltid. Inga krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet då vi lär upp på plats.
Lön enligt kollektivavtal.
Ansökan sker endast genom mail. Vi tar inte emot ansökningar på plats!
Löpande intervjuer sker fram tills sista ansökningsdatum.....
Välkomna med er ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: lejascafe@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BS Café AB
(org.nr 559257-3413)
Kungstorget 1 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Jobbnummer
9632246