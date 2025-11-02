Café/Konditori Biträde med möjlighet att baka
Papa Lee Bakery & Konditori AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-11-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Papa Lee Bakery & Konditori AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker erfaren och ambitiöst cafébiträde som vill utvecklas med oss. Vi tillverkar allt från grunden i vårt eget bageri, (bröd, tårtor och allt övrigt inom konditori) och i köket tillagar vi bl a sallader, lättare luncher som soppor, lasagne och smörgåsar. För dig som även vill arbeta några timmar per vecka i bageriet finns möjligheten. Dina arbetsuppgifter innefattar allt ovan och dessutom att serva kunder och stå i kassan samt andra sedvanliga uppgifter såsom barista, städning, beställningar etc.
Du behöver vara ordningsam, ha en utåtgående personlighet och vara serviceminded, engelska i tal är meriterande och så även tidigare erfarenhet från café eller liknande.
Vi söker dig som kan jobba 50% men 100% under december månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: order@papaleebakery.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafebiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Papa Lee Bakery & Konditori AB
(org.nr 556840-0385)
Finntorpsvägen 1 (visa karta
)
131 36 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Papa Lee Bakery & Konditori AB Kontakt
Lee Newby order@papaleebakery.com Jobbnummer
9584444