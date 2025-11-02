Café/Konditori Biträde med möjlighet att baka

Papa Lee Bakery & Konditori AB / Butikssäljarjobb / Nacka
2025-11-02


Vi söker erfaren och ambitiöst cafébiträde som vill utvecklas med oss. Vi tillverkar allt från grunden i vårt eget bageri, (bröd, tårtor och allt övrigt inom konditori) och i köket tillagar vi bl a sallader, lättare luncher som soppor, lasagne och smörgåsar. För dig som även vill arbeta några timmar per vecka i bageriet finns möjligheten. Dina arbetsuppgifter innefattar allt ovan och dessutom att serva kunder och stå i kassan samt andra sedvanliga uppgifter såsom barista, städning, beställningar etc.
Du behöver vara ordningsam, ha en utåtgående personlighet och vara serviceminded, engelska i tal är meriterande och så även tidigare erfarenhet från café eller liknande.
Vi söker dig som kan jobba 50% men 100% under december månad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: order@papaleebakery.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafebiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Papa Lee Bakery & Konditori AB (org.nr 556840-0385)
Finntorpsvägen 1 (visa karta)
131 36  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Papa Lee Bakery & Konditori AB

Kontakt
Lee Newby
order@papaleebakery.com

Jobbnummer
9584444

