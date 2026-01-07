Cafébiträde Restaurang Sol I Lund
2026-01-07
Älskar du mat, service och att arbeta i en levande miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Restaurang SOL i Lund söker ett självständigt och matintresserat cafébiträde som trivs i ett högt tempo och brinner för att ge gästerna en positiv upplevelse. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en varm och inspirerande miljö - mitt i hjärtat av Lunds akademiska liv.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som cafébiträde/kallskänka kommer du att arbeta med allt från smörgåsberedning, sallader och lättare rätter till försäljning, service och daglig drift av caféet. Du ansvarar för att hålla ordning, bidra med energi i arbetsgruppen och möta gästerna med ett leende. Arbetet kräver att du är självgående och gillar att ta ansvar - men även att du uppskattar samarbete.
Arbetstider:
Vardagar kl. 07:00 - 16:00
Kvälls- och helgarbete kan förekomma vid behov
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för mat, kaffe och service
Har erfarenhet av arbete i café, kök eller kallskänk i minst 3 år
Är självgående, initiativtagande och noggrann
Trivs med att ha många bollar i luften och har ett gott bemötande
Är flexibel och lösningsorienterad
Om Restaurang SOL:
Restaurang SOL ligger i anslutning till Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet - ett av Sveriges största utbildnings- och forskningscentrum inom språk, litteratur, film, teater och kulturstudier. Här rör sig dagligen studenter, forskare och personal i en internationell och kreativ miljö. SOL-husen är kända för sin prisbelönta arkitektur och sin livliga atmosfär, där även aktiviteter som språkcaféer hålls. Det gör vår restaurang till en spännande plats att arbeta på - med puls, variation och möjligheten att möta människor från hela världen.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett trevligt team
Möjlighet att utvecklas inom kallkök och cafédrift
En arbetsplats där kvalitet, service och arbetsglädje står i centrum
En levande miljö med närhet till kultur, språk och människor
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: arbete@hekajo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde Restaurang SOL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hekajo AB
(org.nr 556724-1939)
Helgonabacken 12 (visa karta
)
223 62 LUND Arbetsplats
Resturang Sol Jobbnummer
9670864