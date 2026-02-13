CAD-Projektör
Vi söker en CAD-Projektör till ett företag som nu utför ett stort infrastrukturprojekt i Stockholm. Du blir en viktig funktion i flödet mellan design och installation. Drivs du av att följa upp och se till att projekt utförs korrekt då har vi tjänsten för dig.
Vad erbjuder vi?
Utveckling
Marknadsmässig lön
Flexibilitet
Frihet under ansvar.
Vi erbjuder dig en spännande vardag med mycket variation. Du arbetar i en roll där du tar mycket ansvar för att projektet fortskrider som planerat och att resultatet håller den kvalitet som överenskommits. Din arbetsplats är i Bromma och sitebesök förekommer.
Vem söker vi?
Minst 1 års erfarenhet från infrastruktur och byggnadsprojektering
Förståelse för installation, erfarenhet av montagearbete, allmänt intresse för installation
Erfarenhet från stora projektinstallationer
Kompetens i BIM och informationssamordning
God förståelse för arbetssätt och modeller
God systemvana som exempelvis MS Office, ProjectWise, AutoCAD 3D, EWA)
Goda kunskaper i teknisk svenska och engelska
B körkort.
Vi söker dig som har en god teknisk fallenhet och viss erfarenhet av projektstyrning, vilket gör att du har förståelse för hur arbete planeras, följs upp och drivs framåt. Du har en stark förmåga att skapa struktur och kan hantera stora mängder information utan att tappa överblick eller kvalitet. Noggrannhet är en självklar del av ditt arbetssätt, och du lägger stor vikt vid detaljer samtidigt som du planerar och disponerar din arbetstid på ett effektivt sätt.
Som person är du tålmodig, lyhörd för förändringar och flexibel i ditt sätt att arbeta. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du visar ett tydligt engagemang i ditt arbete, tar initiativ när det behövs och har en stark vilja att lära dig nya saker och utvecklas i rollen.
Vad innebär rollen?
Utifrån godkänd dokumentation dela upp arbetspaket till resp. driftområde.
Beroende på system, dela upp i mindre platspaket för att underlätta för installations-grupperna.
Kontrollera att utrustningen som ska sättas upp finns att beställa, samt lägga in utrustningen i systemet.
Kontrollera och granska att alla ingående komponenter har omhändertagits innan inläggning i system.
Dela upp materiallistan utifrån utrustningslista.
Lägga in komponent-id utifrån system och utrustning.
Lägga in dokumentation montageritningar och listor.
Bocka av kompletta arbetspaket, vilket överför informationen till Installationsgruppen.
Samordna med Installation om prioritering av arbetspaketen.
Samarbeta med BIM för att övervaka färdigställande av dokumentationen och dokumentera
ändringar på ett strukturerat sätt.
Löpande genomföra site-besök för att förstå genomförda installationer samt fotografiskt dokumentera.
Ta erforderliga initiativ, driva arbetet till framgång utifrån tidplan och installationsordning.
Du kommer tillhöra ett arbetslag där alla arbetar tillsammans och stöttar varandra i de problem som uppstår i vardagen. Du blir en del av ett team med andra projektörer/konstruktörer och rapporterar direkt till Projektledaren för designteamet.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via 2Complete fram tills årsskiftet, med goda möjligheter till förlängning alternativt övertag av kund.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss?
Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling. 2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
