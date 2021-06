Cable harness design engineer - Knightec AB - Maskiningenjörsjobb i Stockholm

Därför är detta jobb för digNär vi idag blickar ut över våra kunders utmaningar så ser vi början på framtiden. En industri som tidigare kallats traditionell tar steget in i det digitala, vilket innebär möjligheter vi idag inte ens fullt ut kan förstå.Hur ska teknik användas för att skapa nya sätt att leva, konsumera och tillverka? Hur skapas produkter som sömlöst rör sig mellan det fysiska och det digitala? Det är frågor vi dagligen ställs inför i vårt arbete med att hjälpa våra kunder i deras digitala transformation.Vi tar oss an dessa utmaningar genom nya samarbetsformer där vi på Knightec i allt större utsträckning tar helhetsansvar för projekt genom inhouse-team vilket även möjliggör kundprojekt utanför regionens gränser. Oftast i grupperingar med tät kundkontakt, ibland med fullt ansvar och ibland som rådgivare under kundens ledning.Under de senaste åren har vi hunnit utveckla egna sensorer åt stora tillverkande företag, där vi har varit inolverade från idé till färdiga flex PCB:er. Mindre bolag har använt oss som FoU-avdelning för att se vad de kan åstadkomma med elektronik och vi har byggt prototyper för helt och delvis autonoma fordon.Den digitala resan har börjat och vi på Knightec är i händelsernas centrum. Produktutveckling är det vi gör och det är också vad vi kan erbjuda dig. Genom stort tekniskt djup och engagemang kan vi tillsammans hjälpa och guida våra kunder in i framtiden.Bygg en karriär som du kan vara stolt överDin karriär eller väg är din att välja, oavsett om det är personligt eller tekniskt. Våra ledare är här för att ge dig verktygen och vägledningen, men du ritar kartan.Du kommer att omges av människor som bryr sig om dig som individ och har intresse för dina tekniska förmågor. Tillsammans skapar du en plattform för kunskapsdelning och bygger ett starkt team inom elektronik. Några av de pågående aktiviteterna som utvecklas som ett team arbetar med Knightec-laboratoriemiljön, skapar webbseminarier eller är aktiva inom det akademiska området.När du tycker något är lätt finns alltid någon som behöver stöttning av dig och när du tycker något är svårt finns hjälp att få. Det viktiga är att du inte ger upp då vi tror att tillfredställelsen i att lösa en svår uppgift är mycket mer givande än att lösa något vi redan kan.Vi söker dig som har3 till 6 års yrkesmässig erfarenhet av Mechanical engineeringErfarenhet av Catia V5Flytande svenska tal och skriftAtt kunna Cable harness design, Electrical engineering, Saber, jobbat på Scania är meriterandeSvesnk MedborgareErfarenhet av arbete i säkerhetsklassade projektKnightecPå Knightec finner du en kombination av 750 olika ingenjörer som är utspridda på 11 kontor runt om i landet. Alla med olika kompetenser och intressen. Det vi har gemensamt är vår kompetens inom digitalisering och vår vilja att hjälpa våra kunder ta nästa steg in i framtidenVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Knightec AB