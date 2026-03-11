C-kortsförare återvinning/transport
2026-03-11
Matchedin söker nu C-kortsförare till en av våra kunder inom återvinning i Stockholmsområdet.
Det här är en roll för dig som vill ha ett arbete med tydligt ansvar, fasta rutiner och en viktig funktion i vardagen. Du kommer att arbeta med transporter inom återvinning, där punktlighet, säkerhet och ett bra bemötande är viktiga delar av jobbet.
Arbetet är på heltid och passen börjar främst tidigt på morgonen, omkring kl. 05.00. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta tidiga tider och kan ta dig till arbetsplatsen enligt schema.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
körning inom återvinning och transport
hämtning och leverans enligt planerade rutter
lastning och lossning
daglig tillsyn av fordon
kontakt med kunder och kollegor i det dagliga arbetet
Om dig
Vi söker dig som har C-körkort och YKB och som vill arbeta i en roll där ansvar, struktur och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Du behöver inte ha lång erfarenhet för att vara rätt person för jobbet. Det viktigaste är att du är pålitlig, vill arbeta och trivs med ett jobb där man behöver vara noggrann, hålla tider och ta ansvar för både fordon och arbetsuppgifter.
Vi tror att du är en person som:
är punktlig och ansvarstagande
trivs med att arbeta självständigt
har ett lugnt och respektfullt bemötande
uppskattar tydliga rutiner
vill utvecklas och fungera långsiktigt i arbetet
C-körkort
YKB
grundläggande svenska
möjlighet att arbeta heltid
möjlighet att arbeta tidiga morgnar, från cirka kl. 05.00
Krav i denna rekrytering är också att du tillhör vår målgrupp och kan ta del av anställningsstöd, till exempel lönebidrag eller nystartsjobb.
Meriterande
erfarenhet av transport eller återvinning
truckkort
engelska
vana av kundkontakt
Om Matchedin
Matchedin arbetar för att hjälpa människor att få och behålla ett arbete. Vår målgrupp är personer som av olika anledningar har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vi samarbetar nära arbetsgivare för att skapa hållbara matchningar där rätt person får rätt förutsättningar att lyckas. I våra rekryteringar är det ofta viktigare med vilja, stabilitet och rätt förutsättningar än att ha ett perfekt CV.
Arbetsgivaren är också öppen för anpassningar och stöd för dig som till exempel har särskilda behov, en funktionsnedsättning eller behöver rätt förutsättningar för att komma in i arbetet på ett bra sätt.
Matchedin har tilldelats S:t Julianpriset av Stockholms stad för våra arbetsgivaregenskaper, något vi är mycket stolta över.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
