C-kortschaufför med vana för lastväxlare
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2026-06-28
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Lastväxlarechaufför
Vi söker en noggrann och driven förare för arbete med lastväxlare i norra Stockholm, med start omgående. Tjänsten är heltid, måndag–fredag, och innebär i huvudsak utomhusarbete där du ansvarar för säker och effektiv transport, lastning och lossning av containrar, flak och andra enheter som hanteras med lastväxlare. Rollen kräver vana vid att självständigt planera arbetsdagens körningar och arbetsmoment, bedöma säkringsbehov för olika typer av last, samt upprätthålla god ordning och rutiner kring fordonets dagliga tillsyn och enklare underhåll.
Tjänsten är lämpad för dig som uppskattar variation i arbetsuppgifter och trivs med praktiskt arbete utomhus. Du är ofta företagets ansikte utåt i mötet med kunder och måste därför vara serviceinriktad och representativ.
Erfarenhet och kvalifikationer
C-körkort är ett krav
Erfarenhet av att köra och hantera lastväxlare är meriterandePubliceringsdatum2026-06-28Dina personliga egenskaper
Pålitlig och punktlig - du levererar det som utlovats i tid.
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten med fokus på säkra arbetsmetoder.
Serviceinriktad i kundmöten och god kommunikativ förmåga.
Problemlösare som kan hantera oförutsedda händelser och fatta snabba beslut på plats.
God fysisk kondition och stresstålighet vid hög arbetsbelastning
Vad företaget erbjuder dig som anställd
Heltidstjänst med arbetstider måndag–fredag.
Start omgående
Tillsvidare
Ansökan: Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver dina erfarenheter relevanta för rollen. Skriv även gärna vilka certifikat och körkortsbehörigheter du innehar. Sista ansökningsdag 2026-06-22 eller så långt tills tjänsten är tillsatt.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Axel Axelsson, axel@lybab.se
Lybab är ett modernt svenskt företag med en bred verksamhetsbas inom bygg, måleri, smide och miljöentreprenadsektorn. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster och lösningar där vi alltid sätter miljön först. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lybab AB
(org.nr 556762-3318)
Förrådsvägen 4C (visa karta
)
181 41 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Axel Axelsson axel@lybab.se Jobbnummer
9982127