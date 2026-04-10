C-Chaufförer till välkänt åkeri i Jönköping
2026-04-10
Vill du ha ett stabilt chaufförsjobb där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet faktiskt betyder något?
Nu söker vi C & CE-Chaufförer till Sveriges största åkeri med terminal & verksamhet i Jönköping.
Det här är inte ett snabbt inhopp. Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seriöst team och vara en del i verksamheten där varje moment räknas.
Konsultuppdrag
Heltid dagtid - måndag till fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse
Vad du får i det här jobbet
Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap
Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid
Om jobbet
Rollen som chaufför är ett socialt jobb där du under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du kör både inne i stan och på landet. Din dag börjar oftast ganska tidigt med att du sorterar paket och planerar din runda för dagen tillsammans med din transportledare. Som chaufför arbetar du dagtid och är ledig på helgerna. Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Köra C (lastbil) eller CE (lastbilar med släp eller trailer)
Lasta gods med truck
Ge god service till kunder
Hantera samtliga sändningar digitalt genom användning av handdator
Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
C eller CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
Truckkort (A)
ADR 1.3
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du lokalkännedom i området ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
