C-Chaufför till uppdrag i Alingsås
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Kungsbacka Visa alla fordonsförarjobb i Kungsbacka
2026-06-18
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Om tjänstenVi söker en självgående och yrkesskicklig C-chaufför för ett uppdrag i Alingsås. Rollen innebär ett helhetsansvar för transportflödet där noggrannhet, planeringsförmåga och ett professionellt bemötande är avgörande för att lyckas.
Huvudsakliga ansvarsområdenI rollen ingår att:
Planera och genomföra transporter inom regionen med fokus på effektivitet och precision
Säkerställa korrekt hantering av gods, inklusive lastning, lossning och tillhörande dokumentation
Upprätthålla en hög servicenivå i kontakt med kunder och samarbetspartners
Arbeta proaktivt för att identifiera förbättringar i det dagliga arbetet
Kvalifikationer och erfarenhet
Giltigt C-körkort samt YKB
Erfarenhet av distributionskörning eller liknande uppdrag är meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat och fatta egna beslut i det operativa arbetet
Goda kunskaper i svenska och trygg i kunddialoger
Vi erbjuderDu erbjuds en stabil och välorganiserad arbetsmiljö där tydliga processer kombineras med möjlighet att ta eget ansvar. Här finns goda förutsättningar för dig som vill utvecklas vidare inom transport och logistik.
KontaktFör mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Amir på amir@kraftsam.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kungsbacka (visa karta
)
411 14 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969339