C-Chaufför till omväxlande arbete
Boxer Bud AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-07-16
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C-chaufför sökes för omväxlande dubbelbemannat uppdrag i Jönköping med omnejd ( Ej flyttjänst ).
Arbetet består i att tillsammans med en kollega utföra leveranser där inbärning ingår av diverse gods. Arbetet är omväxlande och är dagtid, inga helger eller röda dagar.
Arbetet är för dig som gillar omväxling och att röra på dig mellan körningarna. Du kommer få ett trevligt gäng kollegor där alla hjälps åt och jobbar i team. Du värdesätts och där din arbetsgivare är mån om dig som anställd.
Kollektivavtal finns givetvis.
Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: ansokan@boxerbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxer Bud AB
(org.nr 556919-7964)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004361