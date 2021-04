C-chaufför sökes till Kungsbacka! - Framtiden i Sverige AB - Fordonsförarjobb i Kungsbacka

Framtiden i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Kungsbacka2021-04-02Letar du efter ett sommarjobb och vill få användning för ditt C-körkort? Är du serviceinriktad, flexibel och stresstålig? Är du inte blyg för att få lite skit under naglarna? Då är det här rätt tjänst för dig!2021-04-02Som slambilschaufför hos vår kund kommer du först starta med en upplärningsperiod som sker under två veckor där du kommer att samåka körslingan som sker i Kungsbacka regionen för att få koll på upplägget och hur dagarna ser ut. I arbetet ingår att tömma sopor från privatpersoner, brunnar, tankar samt toaletter från restauranger med mera. Som chaufför kommer du att få ta del av mycket eget ansvar och se till så att allt blir klart innan dagens slut. Blir du klar med din körslinga innan dina medarbetare hjälp ni tillsammans åt för att bli klara med uppdragen för dagen.Arbetet är fördelat under sommarperioden mellan vecka 22-37.Vår kund är ett företag som jobbar dagligen med hushållsavfall för privatpersoner som företag runt omkring Kungsbacka. Det förekommer även tömning av slambrunnar, tankar, toaletter samt tvättavskiljare för restauranger bland annat. Hos vår kund i Kungsbacka arbetar 20 personer och har idag 14 fordon ute i trafik dagligen.Roller som slambilschaufför kräver att du är flexibel, stresstålig och serviceinriktad. Arbetet innehåller många och ibland tunga lyft, så en god fysik önskas.Skallkrav:C-körkortYrkeskörarbevisDigitalt förarkortSvenska i tal och skriftMeriterande:Tidigare erfarenhet inom renhållningsbranschenSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Vecka 22Placeringsort: KungsbackaArbetstider: 06:00-15:00Omfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671213