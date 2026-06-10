C-chaufför med servicekänsla
Boxer Bud AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-06-10
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, Falköping
eller i hela Sverige
Vi på Boxer Bud AB utökar våra körningar och söker nu dig som vill vara vårt ansikte utåt på en av våra nya körningar som utgår ifrån Jönköping.
Arbetet innebär transport av såväl styckegods som partier runt om södra Sverige.
Du som söker bör vara serviceinriktad, noggrann och ha en känsla för att planera.
Hos oss får du en arbetsgivare som är mån om dig som anställd.
Kollektivavtal finns
Dagtid: Tisdag-Fredag
Arbetstid: 07.00-17.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: ansokan@boxerbud.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxer Bud AB
(org.nr 556919-7964)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958499