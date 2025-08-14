C-Chaufför, Heltid
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hej,
Vi söker en driven yrkeschaufför med C-kort.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Du kommer utföra transporter runt om i Stockholm.
Tjänsten kräver att du är van vid stadstrafik och är lugn och strukturerad att framföra fordonet i tätbebyggda områden för såväl dig själv och dina medtrafikanter. Du ansvarar för lastning och lossning och har god kännedom inom lastsäkring.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag.
Terminal: Södra stockholm.
10-20 kunder om dagen.
Lön enligt överenskommelsen.
Kvalifikationer för tjänsten:
• C-kort med tillhörande YKB
• Förarkort
• God körvana, Lokal kännedom.
• Strukturerad och lugn i trafiken
• Truckkort
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb.fps@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPS Transport AB
(org.nr 559061-7154)
114 79 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9459284