C-chaufför

EMA bilcenter AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-10-17


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos EMA bilcenter AB i Haninge

C-chaufför till schaktbil - EMA Bilcenter AB, Haninge

Vi på EMA Bilcenter AB tror på mångfald och jämställdhet, och vill därför gärna se fler kvinnor i yrket.
Vi söker nu en kvinnlig erfaren C-chaufför för körning med schaktbil som utgår från Haninge.

Körningarna sker i hela Storstockholm.
Erfarenhet samt flytande svenska är ett krav.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett växande företag med fokus på kvalitet och teamwork.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Info@emabilcenter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMA bilcenter AB (org.nr 559336-6759)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9562466

Prenumerera på jobb från EMA bilcenter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos EMA bilcenter AB: