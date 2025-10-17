C-chaufför
EMA bilcenter AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
C-chaufför till schaktbil - EMA Bilcenter AB, Haninge
Vi på EMA Bilcenter AB tror på mångfald och jämställdhet, och vill därför gärna se fler kvinnor i yrket.
Vi söker nu en kvinnlig erfaren C-chaufför för körning med schaktbil som utgår från Haninge.
Körningarna sker i hela Storstockholm.
Erfarenhet samt flytande svenska är ett krav.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett växande företag med fokus på kvalitet och teamwork.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: Info@emabilcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMA bilcenter AB
(org.nr 559336-6759) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9562466