C och B-chaufförer - Svensk Hemleverans HB - Fordonsförarjobb i Linköping

Svensk Hemleverans HB / Fordonsförarjobb / Linköping2021-07-05Svensk Hemleverans är ett distributionsbolag i NTM-koncernen som spänner över stora geografiska områden på flera platser i Sverige och har idag ca 1400 medarbetare.Företaget distribuerar olika tidningar, post och paket hem till kunden 7 dagar i veckan, men även annat gods som exempelvis byggmaterial, medicin, industriell post, böcker och mycket mer. Svensk Hemleverans HB har är verksamma inom regionerna Östergötland, Småland, Gotland, Sörmland och Uppland.Vi söker nu C och B-chaufförer på timmar med utgångspunkt i Linköping. Arbetet innebär att du levererar tidningar och paket till våra distributörer, gods till våra kunder inom Östergötland, Småland och Sörmland eller paket till personer kvällstid. Vi söker både personer som har C-körkort med YKB eller B-körkort. Även BE-kort och truckkort är meriterande.Du arbetar antingen dag, kväll eller natt efter överenskommelse, då vi har uppdrag under de flesta av dygnets timmar.Som person är du effektiv och noggrann, och utför ditt arbete med hög kvalité! Du är punktlig, har hög säkerhetsmedvetenhet och ett eget driv. Vi söker dig som inte backar för utmaningar och inte är rädd för att hugga i när det behövs. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av distribution.Arbetet utgår från och avslutas i Linköping.Lön enligt kollektivavtal.Vi eftersträvar jämställdhet & mångfald och värdesätter därför sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.Ansök redan idag via mail till Roman.Arapovic@svhl.se Svensk Hemleverans söker C och B-chaufförer till LinköpingVaraktighet, arbetstidTidsbegränsad anställning Enligt överenskommelse2021-07-05Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-05Svensk Hemleverans HB5847014