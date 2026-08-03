C Chaufför Strängnäs
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Strängnäs Visa alla fordonsförarjobb i Strängnäs
2026-08-03
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C‐chaufför sökes till uppdrag i Strängnäs
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad C‐chaufför till vår verksamhet i Strängnäs. Tjänsten passar dig som trivs bakom ratten, uppskattar ordning och ansvar samt vill arbeta i en stabil verksamhet med tydliga rutiner.
Som C‐chaufför hos oss arbetar du med distribution och transporter inom Strängnäs med omnejd. Du är en viktig representant ute hos kund och har en central roll i att leveranser sker säkert, punktligt och professionellt.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Distribution av gods enligt planerade körscheman
Lastning och lossning av fordon
Hantering av frakthandlingar och digitala system
Daglig tillsyn av fordon samt rapportering av avvikelser
Kundkontakt vid leverans
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och självgående
Har god känsla för service och bemötande
Klarar ett fysiskt arbete och håller ett högt säkerhetstänk
Trivs med att arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
C‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av distribution eller liknande arbete
Lokalkännedom i Strängnäsområdet
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Ordnade arbetsförhållanden och tydliga körscheman
Moderna och välskötta fordon
Ett professionellt och stöttande arbetsklimat
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Strängnäs (visa karta
)
645 42 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018683