C/CE-Chaufförer sökes för start omgående
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-07-06
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Vi söker dig som är driven och vill ha ett flexibelt och varierande arbete där du anställs hos Rekryteringsgruppen och jobbar som uthyrd konsult hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig möjligheten att bredda din erfarenhet inom transportbranschen och exempelvis arbeta med:
distribution
fjärrtransporter
lastväxlare
renhållning
front/bak/sid last
Arbetsuppgifterna kan innefatta lastning och lossning, distribution av gods, kundkontakt samt daglig hantering av fordon och transportdokumentation.
Arbetstiderna varierar beroende på uppdrag.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:
har giltigt C- eller CE-körkort
har giltigt YKB
har giltigt digitalt färdskrivarkort
har god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
har tidigare erfarenhet som C- eller CE-chaufför
har erfarenhet av distribution, återvinning eller fjärrtransporter
har truckkort
har god lokalkännedom i Örebro regionen
har erfarenhet av kyl/frys-transport
har grundläggande systemvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, har ett tydligt säkerhetstänk och är lösningsorienterad vid oförutsedda situationer. Eftersom du ofta är företagets ansikte utåt är ett professionellt bemötande i kundkontakter viktigt. Du trivs med ett fysiskt och självständigt arbete men samarbetar även väl med kollegor och trafikledning.
Vad kan Rekryteringsgruppen erbjuda dig som anställd?
Vi tar hand om dig som anställd och erbjuder alla våra medarbetare trygga anställningsförhållanden med marknadsmässiga löner, tjänstepension, semester- och övertidsersättning samt försäkringar enligt kollektivavtal.
Som konsult har du även tillgång till en dedikerad konsultchef som finns tillgänglig under hela din anställningstid. Konsultchefens huvudsakliga ansvar är att matcha dig med lämpliga kunduppdrag och skapa en miljö där du känner dig trygg och motiverad i ditt arbete.
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är övertygade om att det som gör störst skillnad hos ett företag är människorna, nu och i framtiden. I tjugofyra år har vi levererat högkvalitativa tjänster inom bemanning och rekrytering och vi är stolta över att de relationer vi har byggt under den här tiden och att vi får fortsätta ta hand om vår personal på bästa sätt. Läs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com
Anställningsform: Visstidsanställning/timanställning med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid/deltid vid behov
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Sökord: C-chaufför, CE-chaufför, YKB, distribution, transport, lastbilschaufför, fjärrchaufför, liftdumper, lastväxlare, chaufför, budbil, transportbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8022969-2087459". Arbetsgivare Rekryteringsgruppen I Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Näbbtorgsgatan 8b (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9993804