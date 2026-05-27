C/CE Chaufförer sökes!
Är du nybliven C chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande uppdrag till dig!
SC transport har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Skandinavien.
Till våra uppdrag i Gällivare, söker vi nu dig som har C eller CE-kort samt giltigt YKB. Vi söker medarbetare som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt. Vi söker alltså er chaufförer som är serviceinriktade och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver. Körningarna är längre sträckor till bland annat Pajala, Kiruna och Jokkmokk etc.
Arbetstiderna kan beroende på uppdrag vara förlagda på både förmiddagar och eftermiddagar. Tjänsterna är på heltid med förväntad start under början av juni. Du kommer att börja och sluta dina arbetspass i Gällivare med omnejd och goda chanser till förlängning och fortsatt anställning efter utfört uppdrag finns.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
C behörighet
YKB
God kommunikationsförmåga
Meriterande:
CE behörighet
ADR
truckkort
tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering.
Vi söker dig som är driven och som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Är du den vi söker? Ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregister kan förekomma.
