C++-utvecklare inom Computer Vision
2026-02-18
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren C++-utvecklare till ett konsultuppdrag inom fordons- och ADAS-utveckling. Du blir en del av ett team som arbetar med objektidentifiering och spårning, med särskilt fokus på "General Objects" - objekt som inte faller inom traditionella kategorier som fordon, oskyddade trafikanter eller trafikskyltar.
Uppdraget befinner sig i en teknisk transformation där befintliga lösningar baserade på geometriska metoder, exempelvis Kalman-filtrering, vidareutvecklas och successivt kompletteras eller ersätts med mer djupinlärningsbaserade angreppssätt. Miljön präglas av flera team, komplexa beroenden och höga krav på struktur, kvalitet och samarbete.
ArbetsuppgifterUtveckla och testa koncept för att förbättra datakurering och annotering för detektion av "general objects".
Underhålla och vidareutveckla befintlig kodbas, inklusive förbättring av objekttracking.
Skriva och granska produktionskod i C++ enligt safety-critical standarder i Linux-miljö.
Samarbeta nära andra utvecklingsteam som arbetar med deep learning-modeller.
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom utvecklingsprocess, kvalitet och prestanda.
KravMycket goda kunskaper i C++ och förmåga att skriva prestandaoptimerad, testbar och underhållbar kod.
Goda kunskaper i Python.
Erfarenhet av utveckling i Linux-miljö.
Erfarenhet av arbete i större monorepo med flera team och komplexa beroenden.
Erfarenhet av CI/CD-miljöer och effektiva utvecklingsflöden.
Erfarenhet av safety-critical utveckling.
Erfarenhet av Computer Vision eller annan sensorbaserad databehandling.
Grundläggande kunskap inom Machine Learning.
Erfarenhet av implementation av Kalman-filter.
Möjlighet att genomgå bakgrundskontroll före uppdragsstart.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i miljöer med höga krav på kvalitet, spårbarhet och kodgranskning.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
