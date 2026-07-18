Byggstädare (städning efter byggarbete)
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2026-07-18
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Om jobbet
Byggstädare sökes till GVS Riv AB
GVS Riv AB söker en noggrann, ansvarstagande och engagerad byggstädare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta med städning efter bygg- och rivningsprojekt och bidra till att skapa rena, säkra och trivsamma miljöer inför slutbesiktning och inflyttning.Publiceringsdatum2026-07-18Dina arbetsuppgifter
Städning efter bygg- och rivningsarbeten
Borttagning av byggdamm, smuts och materialrester
Dammsugning, våttorkning och noggrann detaljstädning
Rengöring av fönster, dörrar och andra ytor vid behov
Förberedelse av lokaler inför slutbesiktning
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskravKvalifikationer
Erfarenhet av byggstädning eller lokalvård är meriterande
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och pålitligDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsplatser och arbetsuppgifter
Tar ansvar för ditt arbete och levererar god kvalitet
Trivs i en praktisk och aktiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
Heltidsanställning med möjlighet till långsiktigt arbete
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Introduktion och upplärning vid behov
Arbetskläder och nödvändig utrustning tillhandahålls Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: gvsriv@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVS Riv AB
(org.nr 559478-4422)
Hugingatan 7 (visa karta
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195 52 MÄRSTA Jobbnummer
10005903