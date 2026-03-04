Byggstädare / Fönsterputsare sökes

Perfekt Städ BN AB / Städarjobb / Göteborg
2026-03-04


Perfekt Städ BN AB söker nu två noggranna och ansvarstagande medarbetare för arbete inom byggstädning och fönsterputs i Göteborg med omnejd.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Byggstädning efter renovering och nybyggnation
Fönsterputsning
Samarbete med kollegor på olika arbetsplatser

Vi söker dig som:
är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
kan arbeta både självständigt och i team
har erfarenhet av byggstädning eller fönsterputs (meriterande men inget krav)
har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
språkkunskaper, till exempel bosniska, kroatiska eller serbiska, är meriterande

Om tjänsten
Arbetsplats: Göteborg med omnejd
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse

Välkommen att skicka din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Med vänlig hälsning,
Perfekt Städ BN AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@perfektstadbn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Byggstädare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Perfekt Städ Bn AB (org.nr 556965-0418)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9777308

