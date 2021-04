Byggsäljare till Optimera - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Jönköping

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping2021-04-13Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-13Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Optimera.Optimera Svenska AB är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för yrkeskunder och har idag 61 byggvaruhus i Sverige och säte i Malmö. Optimera har cirka 1000 anställda och omsätter ca 4 miljarder SEK. Optimera finns även i Norge, Estland samt Lettland och ägs av den franska koncernen Saint-Gobain som är en av Europas största leverantörer av byggmaterial. Saint-Gobain omsätter ca 41 miljarder Euro och har mer än 179 000 anställda i 67 länder.Optimera erbjuder dig en trygg arbetsplats med starka ägare och sunda värderingar.I rollen som byggsäljare ansvarar du för hela försäljningscykeln av både nya och befintliga kunder. Du kommer att ha en vardag med stor variation där du i huvudsak arbetar med ordermottagning, prisförhandling och offerthantering. Du arbetar även med att boka möten hos potentiella kundföretag och väl ute på dina kundmöten agerar du rådgivare genom en behovsanalys och presenterar byggmaterial. Vidare arbetar du med att upprätthålla en god kundrelation genom kontinuerlig uppföljning.Du ingår i en grupp om 19 personer där alla drivs av samma sak; affärer, kundkontakt och framförallt att ha roligt på jobbet. Tjänsten erbjuder dig frihet med stort eget ansvar där du får möjligheten att utvecklas i en platt organisation som värnar om sina medarbetare.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasial utbildning, meriterande inom handel och/eller ekonomiEn god kunskap inom byggbranschenNågot års erfarenhet av försäljning och/eller serviceB-körkortDå all kontakt sker både muntligt och skriftligt med kunder, bör du tala och skriva flytande på svenskaFör att lyckas i rollen är du målmedveten med stark vilja att vinna och göra affärer. Du har förmågan att bygga genomtänkta relationer med andra och du har en positiv inställning. Du anstränger dig för att leverera lösningar samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. I rollen har du ett stort eget ansvar och vi ser därför att du är självgående och initiativtagande eftersom du är den som driver ditt eget arbete framåt. Vidare är du socialt säker och öppen då du pratar med många olika kunder dagligen.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: JönköpingLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: byggsäljare, säljare, försäljning, sälj, byggbranschen, bygg, kund, offert, order, förhandling, rekrytering, heltid, Optimera, JönköpingVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5688142