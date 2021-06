Byggprojektledare till Riksbyggen, Göteborg - Experis AB - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Experis AB

Experis AB / Byggjobb / Göteborg2021-06-27Vill du vara med och förverkliga våra bostadsprojekt? Nu söker vi en projektledare till Riksbyggens Nyproduktion, Göteborg.Vad skall du göra?I rollen som projektledare hos Riksbyggen leder och ansvarar du för bostadsprojekt från idé till inflyttningsklara bostäder. Du leder det interna projektteamet och har ett nära samarbete med marknad, sälj och förvaltning. Du har även kontakten med myndigheter, arkitekter och konsulter, byggentreprenörer samt våra kunder. Det innebär också att du ansvarar för att projekten håller uppställda marknads-, tids-, ekonomi- och kvalitetsramar.Exempel på intressanta Stadsutvecklingsprojekt där vi för närvarande arbetar med ett antal Byggprojekt är Masthuggskajen samt Backaplan. Även Lindholmshamnen med spännande fokus på boende för unga vuxna utvecklar vi nu.Huvudsakliga arbetsuppgifter:· Ansvara för och självständigt driva nyproduktionsprojekt av både hyres- och bostadsrätter* Framtagande av förstudier, kalkyler samt projektbudget* Leda projekteringsarbetet* Upprätta förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar* Handla upp och följa upp projektörer och byggentreprenader* Ansvara för projekt- och byggledning* Överlämna till Riksbyggens förvaltningsorganisationVem är du?Vi söker dig med mångårig erfarenhet i ledande funktion inom byggsektorn. Du är utbildad civilingenjör eller motsvarande. Under dina år i yrket har du skaffat dig god kompetens inom nyproduktion, projekt- och projekteringsledning. Du är väl insatt i frågor rörande ekonomi, inköp samt upphandlingar och du har ett gott affärsmannaskapDet är viktigt att du har goda ledaregenskaper, bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina medarbetare samt att du brinner för långsiktigt goda affärer. Du har förmågan att driva igenom och slutföra dina projekt. Du utrycker dig obehindrad på svenska både i tal och skrift. För tjänsten är det krav på körkort och tillgång till egen bil.Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling. Trygghet, Samverkan, Långsiktighet och Nytänkande är värdeorden som formar vår vardag.Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Vi erbjuderRiksbyggen erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete i en expansiv, omväxlande och dynamisk miljö. Du har stort eget ansvar och generösa arbetsvillkor samt inflytande över både arbetet och egen tid. Du kommer få chansen att utvecklas genom spännande projekt, bli en uppskattad kollega och ingå i ett kompetent och engagerat team.2021-06-27Din ansökan skickar du till oss via: https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobb-och-karriar/lediga-tjanster/jobb/byggprojektledare-4355/ I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Välkommen med dina frågor till ansvariga rekryteringskonsulter Anna Edemyr, 072 - 730 52 46, Anna.Edemyr@jeffersonwells.se alt. Eva Tiitso, 072 - 217 32 38, Eva.Tiitso@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan snarast, dock senast 17 september.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-08Experis AB5832093