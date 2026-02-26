Byggprojektledare
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara en del av en framåtsträvande verksamhet som bygger för Jönköpings framtid? Är du en driven projektledare med stort fokus på utveckling och kvalitet? Har du erfarenhet från byggprojektledning och vill använda det till att göra samhällsnytta? Välkommen att söka tjänsten som projektledare på fastighetsavdelningen.
Ditt nya jobb
I rollen som projektledare erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete i en miljö som präglas av framtidstro, ansvar och stora möjligheter till påverkan. Du blir en del av verksamheten Fastighetsutveckling, som ansvarar för kommunens behov av fastigheter - från ny-, om- och tillbyggnation till projektering, upphandling och genomförande. Verksamheten arbetar innovativt och driver projekt digitalt med obrutna informationsflöden.
Som projektledare leder du projekt från tidiga skeden till överlämning till förvaltning, med ansvar för tidplan, kvalitet och budget. Du planerar, upphandlar konsulter, kvalitetssäkrar och tar fram samt utvärderar tekniska underlag. Du representerar även beställaren i samarbetet med externa konsulter och entreprenörer.
Du får stöd av en engagerad chef och kunniga kollegor inom bland annat bygg, el och VVS. Rollen innebär många kontakter både internt och externt och passar dig som trivs i sociala sammanhang och får energi av att bygga långsiktiga relationer. Välkommen till vårt team!
Dina personliga egenskaper
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva projekt framåt. Du är beslutsam, initiativrik och har ett strategiskt arbetssätt med fokus på resultat och kvalitet. Utveckling, förbättring och ekonomisk förståelse motiverar dig i ditt arbete. Som projektledare är du tydlig, samarbetsinriktad och serviceorienterad. Du värdesätter goda relationer och är öppen för nya idéer och digitala arbetssätt i linje med kommunens mål om digitalisering.Kvalifikationer
• Utbildning inom bygg, anläggning eller fastighet på högskole- eller yrkeshögskolenivå, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom bygg, anläggning eller fastighet
• God förståelse för byggprocess, entreprenadjuridik, ekonomi och kontrakt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Erfarenhet av lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Erfarenhet från konsult- eller entreprenadverksamhet
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Läs mer om:
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 13. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Tester förekommer som en del av rekryteringsprocessen.
Tjänsten utgår huvudsakligen från Västra Storgatan 16 (Juneporten).
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Byggprojektledare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
