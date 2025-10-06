Byggprojektledare
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2025-10-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Karlskrona
, Malmö
, Helsingborg
, Jönköping
, Borås
eller i hela Sverige
Till vår kund i Karlskrona söker vi nu en senior Byggprojektledare med minst 10 års erfarenhet av att driva större byggprojekt.
Uppdragsbeskrivning
Som Byggprojektledare kommer du att spela en central roll i projektets genomförande, med ansvar för såväl planering som ledning och uppföljning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Överseende av administration och projektekonomistyrning
Bidra med bedömningar och medverkan i kalkylarbete samt ÄTA-hantering
Drivande, kravställande och handledande i projekt- och tidsplanering
Upprätta underlag för statusrapportering till kluster- och programledning
Driva kommunikationen med samtliga inblandade parter i projektet
Delta i, och vid behov boka samt föredra möten inklusive protokollskrivning
Granska och vid behov hantera handlingar från myndigheter, entreprenörer och annan projektdokumentation
Vara delaktig i samordning och planering av både bygg- och maskininstallationer
Bevaka att projektets arbetsmiljöarbete håller högsta nivå, och vid behov hålla möten kopplade till SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) på arbetsplatsen
Bidra aktivt till projektets nollvision för arbetsmiljöolyckor
Du förväntas vara en tydlig och synlig ledare, som med din erfarenhet bidrar till struktur, trygghet och framdrift i projektet.
Omfattning och plats
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2026-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Karlskrona (arbete sker på plats fyra dagar i veckan)
Om SOROS
SOROS är ett konsultbolag med fokus på projektledning, strategi och teknisk kompetensförsörjning. Vi brinner för att skapa långsiktiga samarbeten och matcha rätt kompetens med rätt uppdrag - alltid med kvalitet, engagemang och professionalism i fokus.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9543076