Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Byggjobb / Norrköping

2024-10-28



På Migrationsverket är vi cirka 6 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!Vad gör en projektledare?Du kommer att arbeta som projektledare i lokalprojekt där du tillsammans med våra hyresförhandlare arbetar med anskaffning, anpassning av funktionella och effektiva lokaler på de olika orter som Migrationsverket bedriver verksamhet.Vi äger inga fastigheter själva, utan hyr olika typer av lokaler såsom kontor, mottagningscenters, förvar och kollektiva boenden. Du kommer att vara delaktig i hela processen från tidiga skeden med framtagning av behovsanalyser, som sedan sammanställs till lokalprogram och kravspecifikationer till fastighetsägare och entreprenörer för upphandling och genomförande. Det handlar om både ny- och ombyggnadsprojekt samt hyresgästanpassningar. Utifrån behovsanalyserna är du även delaktig i att ta fram olika förslag på planlösningar och utformning av lokaler etc. Du bidrar med din förståelse för hela byggprocessen och kring vår roll som hyresgäst.Som byggprojektledare har du projektbudgetansvar samt upprättar tidsplaner, bemannar och samordnar projektorganisationen från Migrationsverkets sida och är ansvarig för att driva projekten i mål. Du bidrar aktivt i utveckling av vår planerings- och styrningsförmåga av projekt och tar ansvar för att leda utvecklingsprojekt som en naturlig del av rollen. Det kan handla om utveckling av vår kravställning, förbättring av vårt gemensamma arbetssätt eller kring de metoder och verktyg vi använder.Vem är du?Vi söker en lagspelare som är ödmjuk och prestigelös, gillar att göra det lilla extra för att underlätta för andra och som lätt kan sätta sig in i andras perspektiv och dra nytta av det för att driva frågor framåt. Eftersom rollen innebär mycket samverkan och kontaktytor är det viktigt att du är samarbetsorienterad, lyhörd, kommunikativ och har lätt för att etablera och utveckla goda relationer. Du har förmåga att samordna grupper, skapa engagemang och delaktighet. Du tar initiativ och du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Rollen kräver såväl strategisk förmåga som operativt driv. Du ser möjligheter till förbättringar, du vill utvecklas och bidrar till att utveckla andra.I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.Du som söker harHögskoleutbildning med inriktning byggteknik, inom samhällsbyggnad, eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms relevant för rollen.Flera års erfarenhet av att arbeta som projektledare/byggprojektledare med eget budgetansvarErfarenhet av arbete med entreprenadupphandlingar.God kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.God datorvana och kunskaper i Officepaketet samt vana av arbete i projektstyrningsverktyg (som MS Projekt, Antura eller likvärdigt).Det är meriterande om du harErfarenhet av arbete i tidiga skeden med lokalförsörjningsprocesser.Goda kunskaper inom LOU.Erfarenhet av genomförandet av byggentreprenader.Erfarenhet av arbete genom projekteringens olika skeden.Erfarenhet inom kalkylering och projektuppföljning.Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att arbeta med ständiga förbättringar.Då tjänsten kan bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras.UpplysningarAnställningsform: TillsvidareanställningArbetstider: kontorsarbetstiderPlacering: NorrköpingTillträde: Enligt överenskommelseVälkommen med dina ansökningshandlingar senast den 15 november 2024Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

_________________________________________________________________________________________________________

Om rekryteringsprocessenFör oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/">arbetsgivarverket.se</a> kan du läsa mer om vad det innebär.

Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.

Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html">Alla lediga jobb på Migrationsverket just nu - Migrationsverket

Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag/Personuppgifter.html">Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket hanterar personuppgifter

Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2024-11-15Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3.3.2-2024-14358".Detta är ett heltidsjobb. Migrationsverket (org.nr 202100-2163)Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningenFredrik Carlgren8981446