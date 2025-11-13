Byggplåtslagare sökes

Plåt och Takspecialisterna i Skåne AB / Tunnplåtslagarjobb / Landskrona
2025-11-13


Vi på Plåt & Tak söker nu en erfaren och självgående byggnadsplåtslagare för att stärka vårt team i Landskrona. Plåt & Tak är ett väletablerat byggnadsföretag som utför allt från mindre servicearbeten till stora entreprenadprojekt i Landskrona med omnejd.
Som byggnadsplåtslagare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, vilket inkluderar:
Tillverkning, bearbetning och montering av plåtdetaljer på tak och fasader.
Arbete med olika material som koppar, zink, aluminium och stål.
Både nyproduktion och renoveringsarbeten.
Förekommande service- och underhållsarbeten.
Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och en god arbetsmiljö. Du kommer att arbeta i ett glatt och sammansvetsat team där samarbete är nyckeln till framgång.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@plat-tak.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Plåt och Takspecialisterna i Skåne AB (org.nr 556898-9197)

Arbetsplats
Plåt & Takspecialisterna i Skåne AB

Jobbnummer
9603002

