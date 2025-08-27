Byggnadssnickare (Vikariat)
2025-08-27
Västerviks Bostads AB är ett kommunalägt aktiebolag som äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter och drygt 300 lokaler och förvaltar kommunens verksamhetslokaler som skolor, äldreboenden och idrottsplatser. Vi arbetar med drift, underhåll, byggnation, ekonomi och marknadsfrågor.
Vår affärsidé är att Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet, samt tillhandahålla bygg- och fastighetstjänster inom kommunkoncernen. Idag arbetar ca 150 personer hos oss. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare möjlighet till utveckling, delaktighet, inflytande och livskvalité.
Västerviks Bostads AB söker byggnadssnickare till företagets Underhållsavdelning

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som byggnadssnickare vid större underhålls- och investeringsprojekt inom Bostadsbolaget och TjustFastigheter.Utbildningsbakgrund
Relevant yrkesutbildning med yrkesbevis är en förutsättning för tjänsten.Erfarenheter
Minst 5 års yrkeserfarenhet som byggnadssnickare.Kvalifikationer
• Det är viktigt att du är drivande och kan arbeta självständigt och i grupp.
• Erfarenhet av kakel- och klinkersättning är meriterande.
• Du ska behärska svenska i tal och skrift samt inneha B-körkort.
• I arbetet som snickare ingår en hel del rapportering i våra olika datasystem, så viss datavana är ett krav.
• Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett år och med tillträde snarast. Lön enligt avtal.
Urval
I vårt urval för att hitta rätt medarbetare till denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper, din lämplighet och ditt intresse för tjänsten. Vi vill därför uppmuntra dig som sökande som har en varierad bakgrund och livserfarenheter att söka den, då vi vet att både mångfald och en jämn könsfördelning kan stärka vår organisation.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via detta rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 30/9 2025. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan snarast.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
