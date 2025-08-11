Byggnadsplåtslagare
2025-08-11
Tillverkning och bearbetning av olika typer av plåtdetaljer
Mätning och montering av plåt på byggnader
Takbyten och plåtarbeten på tak
Montering av skorstenar och andra detaljer
Kravprofil:
Yrkesbevis inom plåtslageri eller dokumenterad motsvarande erfarenhet
B-körkort
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat
Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
Arbetstid
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:00-16:00 med start omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: hakan@vasbyplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väsby Plåtslageri AB
(org.nr 559178-5281)
746 21 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9452053