Byggnadsplåtslagare

Väsby Plåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Håbo
2025-08-11


Publiceringsdatum
2025-08-11

Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och bearbetning av olika typer av plåtdetaljer
Mätning och montering av plåt på byggnader
Takbyten och plåtarbeten på tak
Montering av skorstenar och andra detaljer
Kravprofil:
Yrkesbevis inom plåtslageri eller dokumenterad motsvarande erfarenhet
B-körkort
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat
Förmåga att arbeta självständigt och lösningsorienterat
Arbetstid
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:00-16:00 med start omgående eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: hakan@vasbyplat.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Väsby Plåtslageri AB (org.nr 559178-5281)
746 21  BÅLSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9452053

