Byggnadskonstruktör
2025-09-15
Är du en erfaren byggnadskonstruktör med en passion för att skapa hållbara och innovativa lösningar? Då är detta rätt möjlighet för dig!
Banersgatan AB söker nu en driven och kompetent byggnadskonstruktör med minst 5 års erfarenhet från konsultbranschen. Vi är ett växande företag som arbetar med spännande projekt inom byggnation och stadsutveckling, och vi behöver nu stärka vårt team med ytterligare expertis.
Ansvara för konstruktion och dimensionering av byggnader och anläggningar i olika projekt.
Utveckla tekniska lösningar i nära samarbete med arkitekter och övriga konsulter.
Delta i projekt från förstudie till färdig byggnad och säkerställa att konstruktionerna uppfyller både tekniska och hållbarhetskrav.
Utföra beräkningar och utvärdera materialval för att optimera byggprocesser.
Arbeta med BIM-modellering och hantering av CAD-programvaror.
Ha löpande kundkontakt och agera teknisk rådgivare inom dina expertområden.
Minst 5 års erfarenhet inom byggnadskonstruktion och konsultverksamhet.
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom byggteknik eller motsvarande.
Goda kunskaper inom byggnormer och regelverk (t.ex. Eurokoder och Boverkets byggregler).
Erfarenhet av att arbeta i projektteam och att leda tekniska diskussioner med både kollegor och kunder.
Kunskaper inom BIM, CAD och relevanta tekniska verktyg för konstruktion.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuder:
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får arbeta med både stora och små projekt.
Möjlighet att påverka och bidra med innovativa lösningar i en växande verksamhet.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Fortbildningsmöjligheter för att utveckla dina färdigheter och karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
