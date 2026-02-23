Byggnadsinspektör
2026-02-23
Är du en erfaren byggnadsinspektör och redo för tillgänglig för nytt uppdrag i Stockholm? Vi söker nu en självgående och kunnig byggnadsinspektör till vår kund för ett viktigt och meningsfullt uppdrag inom bygglovsprocessen och tillsyn. Har du god erfarenhet av handläggning och vill bidra till trygg och säker byggnation? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en professionell och engagerad miljö där du får bidra till samhällsutveckling genom att säkerställa att bygglovsprocessen fungerar smidigt och rättssäkert. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i ett team som präglas av samarbete, kvalitet och god service. Uppdraget omfattar 100 % av heltidstjänst under sedvanlig kontorstid.
Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, serviceinriktad och har en god förmåga att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Du har:
God erfarenhet av att självständigt arbeta som byggnadsinspektör med minst två års erfarenhet av handläggning
Dokumenterad kunskap om Förvaltningslagen och Plan- och bygglagen (PBL)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Relevant utbildning för genomförandet av uppdraget.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att självständigt arbeta som byggnadsinspektör och som känner dig trygg i rollen som myndighetsutövare. Du har god förståelse för lagstiftningen inom området och är van att fatta beslut, bedöma handlingar och kommunicera med olika aktörer i byggprocessen.
Vad innebär rollen?
I rollen som byggnadsinspektör kommer du att ha en central roll i byggprocessen. Du ansvarar för att säkerställa att byggnationer följer gällande lagstiftning, beslut och tekniska krav. Arbetet innebär nära dialog med byggherrar, tekniska aktörer och kollegor, samt självständigt arbete med tillsyn och bedömningar.
Du får en varierad och utvecklande vardag där du arbetar med hela processen, från samråd och startbesked till arbetsplatsbesök och slutbesked.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Genomföra tekniska samråd samt utfärda startbesked och slutbesked
Utföra arbetsplatsbesök och tillsyn under pågående byggnation
Säkerställa att projekt följer Förvaltningslagen, BBR och PBL
Följa upp beslut och dokumentation i bygglovsprocessen
Bidra till att upprätthålla en trygg, rättssäker och effektiv byggprocess.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på 2Complete med goda villkor och förmåner. Uppdraget startar omgående och sträcker sig fram till och med 2026-10-31 med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är vardagar 08.00-17.00, med placeringsort i centrala Stockholm. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra säkerhetsprövning så som ekonomisk bakgrundskontroll och efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Ansök redan idag, urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare hos 2Complete.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling. 2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
Arbetsplats
2Complete Kontakt
Elida Rhodin
9758379