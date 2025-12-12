Bygglovsrådgivare - visstid 6 månader
2025-12-12
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Enheten Bygglov och administration arbetar med målet att säkerställa rättssäker och effektiv myndighetsutövning kombinerat med god service.
Vårt arbete bidrar till att skapa en hållbar och trivsam livsmiljö för Uddevallas invånare, både idag och för framtida generationer.
Som bygglovsrådgivare är din huvudsakliga uppgift att stödja företag och privatpersoner i Uddevalla, alltid utifrån gällande lagar och regler. Du fungerar som rådgivare i frågor kring bland annat ny-, till- och ombyggnationer med fokus på Plan- och bygglagen (PBL). Arbetet är varierande och innefattar nära samarbete med kollegor, andra verksamheter och myndigheter. Du arbetar aktivt för att förenkla byggprocessen för kommunens invånare och företag och håller dig kontinuerligt uppdaterad om gällande lagstiftning och branschens utveckling för att kunna erbjuda bästa möjliga service.
Vi söker dig
Vi söker dig som är lösningsorienterad, serviceinriktad och har ett starkt intresse för byggnation och arkitektur. För att lyckas i rollen krävs struktur, god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till en positiv utveckling för såväl arbetsgruppen som kommunen. Du är en engagerad och prestigelös lagspelare som vill bidra till att överträffa kundernas förväntningar och hjälpa dem att förverkliga sina visioner.
Som bygglovsrådgivare:
- Hanterar du inkommande frågor om plan- och bygglagen på ett rättssäkert och effektivt sätt.
- Har du omfattande kontakt med allmänhet och företag för att ge kvalificerad rådgivning i enlighet med gällande lagstiftning.
- Arbetar du både självständigt och i nära samarbete med teamet genom avstämningar och gemensamma bedömningar.
- Deltar du aktivt i att skapa en god bebyggd miljö och bidrar till hållbar utveckling i Uddevalla.
- Viss handläggning av bygglov kan förekomma.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande tjänst med stort eget ansvar och många kontaktytor inom och utanför organisationen.Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis plan- och bygglagen, eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
- God kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av digitalt arbete och god datavana.
- B-körkort
Erfarenhet av handläggning enligt PBL eller miljöbalken är meriterande. Även andra språkkunskaper bedömer vi som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
