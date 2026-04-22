Byggledare Signal
2026-04-22
Vi söker en byggledare inom signal för järnväg till underhållsprojekt i östra regionen hos Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med placeringsort i Stockholm och omfattar en sysselsättningsgrad på 40-60 %.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggledare inom signal innebär att fungera som tekniskt stöd till projektledaren i underhållsprojekt inom järnväg, från planeringsfas till genomförande. Uppdraget omfattar både tekniskt specialiststöd och administrativa inslag, med fokus på problemlösning, kommunikation och uppföljning av signalrelaterade arbeten gentemot entreprenörer och konsulter.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Ge tekniskt stöd till projektledaren för att kunna besvara signalrelaterade frågor från entreprenörer och konsulter.
Ta fram ritningar.
Granska ritningar efter att entreprenörer eller konsulter har gjort förändringar.
Hjälpa till att skriva uppdragsbeskrivningar inför upphandling (ställa tekniska krav på konsulter och entreprenörer).
Kontrollera konsulters och entreprenörers arbete utifrån tekniska krav.
Delta i möten och platsbesök med konsulter och entreprenörer.
Utreda vad som behöver göras i varje enskilt signalprojekt och delta i planeringen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt inom det aktuella teknikområdet (Byggledare signal järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD
Krav på minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med växelbyten avseende signal järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Krav på minst 1 års arbetserfarenhet i flerspårsmiljö. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Krav på arbetserfarenhet av EBBAOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
