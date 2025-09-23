Byggledare Mark
Vi söker Byggledare Mark/Ledningar till Västlänken till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget innebär att leda arbetet inom Mark/Ledningar, utföra kontroll och följa upp entreprenörernas efterlevnad av gällande kontraktskrav avseende arbetsmiljö, TKI, omgivningsmiljö och trafiksäkerhet inom Mark/Ledningar samt säkerställa teknisk och tidsmässig samordning med ledningsägare. Genom uppdraget medverkar du till att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenören genom ett nära och lösningsfokuserat samarbete där du även bidrar till ett effektivt genomförande. Uppdraget ingår också överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket
Arbetsuppgifter/Ansvar
* Utföra kontinuerliga kontroller på plats för att säkerställa att produktionen följer gällande bygghandlingar, tekniska specifikationer och överenskommelser, med stöd av Field Maps * Utföra byggledarsyner och dokumentera dessa * Genomföra stickprov av entreprenörens egenkontroller under produktion * Föra byggledardagbok och följa upp entreprenörens produktionsdagbok * Kostnadsmedvetet kontrollera produktionen * Granska fakturaunderlag som första led inför månadsreglering med omfattning och principer enligt Fakturagranskningsrutin, föra dialog med entreprenören, samt avrapportera anmärkningar vid månatligt Statusmöte fakturo * Hålla produktionsledaren löpande informerad om produktionens framdrift och söka stöd hos denne vid behov * Bistå produktionsledare och projektledare med underlag för underrättelser och kostnadsbedömningar * Utföra övriga arbetsuppgifter enligt överenskommelse med produktionsledare
I uppdraget ingår även bland annat även att medverka:
* Vid granskning av kontrollplaner, arbetsberedningar och ETS:er * Vid avvikelse- och riskhanteringsarbete * I bygg-, teknik- och planeringsmöten, vid entreprenadbesiktningar samt granska besiktningsdokumentation
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 6 års arbetserfarenhet som byggledare/arbetsledare eller motsvarande inom mark/ledningar Ska ha varit byggledare/arbetsledare eller motsvarande i minst ett stort anläggningsprojekt med hög teknisk komplexitet i innerstadsmiljö, med minst >300 MSEK i total omsättning, erfarenheten ska ej vara äldre än fem år räknat från sista anbudsdag (verifieras med referensprojekt) Ska ha goda kunskaper i Office-paketet Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
