Byggledare Lundbyleden
2026-02-10
Vi söker en Byggledare Kontaktledning till projekt Lundbyleden hos Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort Göteborg. Tjänstens omfattning är 40-60 % av heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledare Kontaktledning inom Projekt Lundbyleden ansvarar för byggledning och samordning av teknikområde Kontaktledning och Fjärrstyrning inom entreprenaderna E3 och E4. Rollen innebär att utgöra stöd till projektledningen i produktionstekniska frågor och säkerställa att entreprenaden planeras, kvalitetssäkras och genomförs i enlighet med kontrakt, upprättade planer, budget, myndighetsbeslut och tillstånd. Byggledaren är beställarens representant på byggarbetsplatsen och ingår i projektenhet BEST.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Ansvara för byggledning och samordning av teknikområde Kontaktledning och Fjärrstyrning inom projektet.
Medverka i projektering samt tillföra produktionserfarenhet i pågående och kommande skeden.
Följa upp entreprenörens uppfyllande av kontraktsvillkor tillsammans med kontraktsansvarig projektledare.
Säkerställa att kontrollplaner, arbetsberedningar och egenkontroller upprättas och efterlevs.
Identifiera risker och problemområden samt medverka vid besiktningar.
Ta fram och bistå med underlag inför beslut om ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA).
Medverka i kostnads-, tids- och prognosarbete samt uppföljning per entreprenad.
Delta i skydds-, miljö- och riskhanteringsarbete.
Samverka med övriga delprojekt, enheter och entreprenörer vid planering och genomförande av bygg- och installationsarbeten.
Medverka i säkerhetsplanering utifrån entreprenörernas produktionsmetoder i samverkan med andra delprojekt.
Ansvara, i samråd med projektledning, för att erforderliga tillstånd för produktion och byggande inhämtas.
Delta i och vid behov leda bygg- och samordningsmöten samt föra protokoll.
Rapportera produktionsläge avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risker till projektledare.
Granska entreprenörens dagbok, kontrollplaner, arbetsberedningar och avvikelser samt utföra och dokumentera kontroller, syner, mängd- och verifikatuppföljning inför fakturering.
Utföra administrativa uppgifter samt övriga arbetsuppgifter enligt Trafikverkets verksamhetssystem.
Medverka till teknisk, ekonomisk och tidsmässig optimering av projektet samt kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av uppdrag som byggledare/platschef/produktionschef/arbetsledare eller annan roll som Trafikverket bedömer som likvärdig i beställarorganisation eller producerande organisation inom teknikområde Kontaktledning. Erfarenheten skall ha införskaffats de senaste 15 åren.
Erfarenhet av järnvägsentreprenader över 30 MSEK i någon av rollerna enligt punkt ovan.
God kunskap av entreprenadjuridik inom AMA MER och AB04.
God kunskap om användandet av programvaror i Microsoft Office.
Kunna uttrycka sig väl på svenska i både tal och skrift.
Högskoleutbildning med uttagen examen inom relevant område eller gymnasieutbildning med uttagen examen i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som TrV bedömer som likvärdigt.
Dokumenterad utbildning Kontaktledning grundkurs och Kontaktledning byggnation alternativt tidigare kursupplägg BEKTL 1, 2 och 3.
Inneha i Sverige giltigt körkort för personbil.
Behörig Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare) enligt Trafikverkets regelverk.
Meriterande
Du har dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med underhåll eller ny-/ ombyggnation utav järnvägsanläggning i drift,inom teknikområde fjärrstyrning.
Du har dokumenterad utbildning/erfarenhet som Elsäkerhets- och kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme.
Dokumenterad erfarenhet från att ha utfört säkerhetsbesiktning på järnvägens kontakt- och hjälpkraftsledning.
Du har god samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är initiativtagande. Det vill säga att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
