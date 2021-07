Byggledare inom energi/fjärrvärmeprojekt - Afry AB - Administratörsjobb i Göteborg

Afry AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-07-07Om jobbetVill du ha ett varierat arbete där du får jobba med investeringsprojekt inom en rad olika områden på energisidan? Sektionen för Distributionssystem inom Heat & Power i Malmö går riktigt bra och söker nu dig som vill vara med på den resan och bidra till vår fortsatta framgång!För oss är det viktigt att alla är bra kollega och respekterar varandra - vi vill ha en grupp med många olika typer av individer och bakgrunder så vi kan komplettera och lära oss av varandra.Våra byggledare jobbar framförallt med distributionsprojekt inom kraft och värme (fjärrvärme/fjärrkyla) men även inom andra områden som ligger inom vårt affärsområde såsom anläggningsprojekt inom vindkraft, vattenkraft och elkraft. Detta är med andra ord en unik chans att få jobba med en bredd i projekten som få andra arbetsgivare kan erbjuda. Du erbjuds ett varierat arbete även när det gäller storlek och geografisk placering på projekt. Vi anlitas både i större och mindre projekt mot energibolag lokalt och i övriga Sverige och Norden. För att få bästa lösning för alla projekt tillsätter vi rätt byggledare beroende på intresse och livssituation. Vi försöker alltid anpassa konsultrollen så att den passar den enskilde konsulten!Du kommer att ha mycket kontakt med andra då du samordnar olika entreprenörer för att nå uppsatta mål och ett bra resultat. Rollen innebär ett tekniskt och ekonomiskt ansvar för olika projekt, vilket kan innebära att delta i samordningsmöten, hålla i byggmöten, sköta materialbeställningar, besiktningar, ekonomiska kalkyler samt tidplaner.Vem är du?Du som söker har troligen en ingenjörsutbildning eller motsvarande i grunden samt erfarenhet av rollen som byggledare/projektledare inom konsultbranschen eller kommer från entreprenadsidan som platschef, arbetsledare eller produktionschef.Vi söker framförallt dig som har minst 5 års erfarenhet inom yrket och under den tiden skaffat dig goda kunskaper i olika entreprenadformer och entreprenadjuridik samt vana att leda och upprätta kostnadskalkyler, förfrågningshandlingar samt att i projekten utföra kostnadsuppföljningar och att driva projekten mot uppsatta deadlines i genomförandefas. Men vi ser även möjlighet att framöver kunna ta in en mer junior byggledare som jobbat några år på entreprenadsidan och vill ta steget mot en konsultroll och öppnar därför för att ta emot ansökningar även från dig med något kortare erfarenhet.Oavsett hur lång erfarenhet du har tycker vi det är viktigt att du trivs och har roligt på jobbet och lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som är social och trivs med många kontaktytor både internt och externt samt är nyfiken kommer passa bra in i rollen! Hos oss kommer din förmåga att självständigt driva ditt arbete men också samarbeta med andra för att möta deadlines vara viktig. Flexibel, strukturerad och bra på att hantera flera projekt samtidigt är även egenskaper som kommer gör att du lyckas riktigt bra i rollen.Vi tycker att det är väldigt viktigt att du har en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt för att skapa förtroende ute hos kunderna samt för att ge de andra i projektteamet de bästa förutsättningarna att lyckas! Det är alltid teamet som levererar lösningen och även om du kommer att vara en nyckelspelare så måste du framförallt vara en lagspelare!Då rollen innebär många olika kontaktytor behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Körkort och tillgång till bil är även ett måste då du ofta kommer att arbeta ute på fältet.Vi erbjuderNätverkandet med kompetenta kollegor och intressanta kunder är inte bara en viktig del av rollen utan även en förmån men det finns självklart mycket annat som är värt att nämna i sammanhanget. Även om det främst är vår grupp du kommer att ha daglig kontakt med har du på AFRY mer än 16 000 kollegor med unika kunskaper och vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer lära oss av dig! Kollegorna kommer definitivt att kunna bidra till din utveckling genom vårt uttalade förhållningssätt av att dela med sig av sin kompetens!Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Om rekryteringsprocessen - Ansökningarna kommer att behandlas löpande men under sommar/semesterperioden kommer återkoppling att dröja något. Vi planerar att ha intervjuer först efter semesterperioden.2021-07-07