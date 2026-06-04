Byggledare Betong
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2026-06-04
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Vi söker en Byggledare Betong till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som byggledare ingår du i projektets byggledningsorganisation och leder arbetet med en tillfartstunnel samt två stationer med tillhörande spår- och servicetunnlar, uppgångar och ventilationsschakt. Du följer upp framdrift avseende kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet i nära dialog med samordnande byggledare, projekteringsledning och övrig byggledningsorganisation, till vilken du rapporterar. Du ansvarar för att betongarbeten utförs enligt ställda krav och villkor samt medverkar till god samverkan med entreprenörerna. I rollen företräder du beställaren i möten med entreprenörer, projektörer, samarbetsparter, intressenter och allmänheten.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att entreprenader utförs enligt kontraktshandlingar, bl.a. genom granskning av arbetsberedningar och att betongarbeten följer bygghandling.
Hantera aviseringar och underrättelser.
Delta i skydds- och miljöronder.
Planera och säkerställa att arbeten utförs enligt projektets kvalitetsplaner.
Samordna med angränsande entreprenader och byggnadsarbeten.
Säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram.
Utföra stickprovskontroller av entreprenörens egenkontroll inom arbetsmiljö, säkerhet, miljö, social hållbarhet och kvalitet.
Påtala och rapportera fel och brister samt vid behov stoppa arbeten som riskerar liv och hälsa.
Granska arbetsberedningar så att de uppfyller krav, projekterade lösningar och arbetsmiljöhänsyn.
Följa upp verifikat vid mängdreglering.
Bistå ekonomisk uppföljning genom dokumentation av ÄTA och mängdavvikelser, granskning/signering av dagböcker, kontroll av mängduttag och fakturor samt bidra till prognoser för ekonomi och tid.
Bistå projektledningen i planering och samordning i tid och rum med intilliggande verksamheter och anläggningsägare, bl.a. KI och Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högre studier på Högskola eller Unviersitet inom byggpå minst 3 år.
Minst 5 års erfarenhet som byggledare/produktionsledare inom betongbyggnad.
Erfarenhet av att jobba med minst ett infrastrukturprojekt med ett projektvärde över 1 miljard i kontraktssumma samt med offentlig beställare som kund. (motsvarande Södra länken, Norra länken, SVOA, Citybanan, Slussen, Förbifart Stockholm, Nya tunnelbanan, Trafikförvaltningen, Käppala 900k)
Erfarenhet av arbete som byggledare betong i minst ett projekt på beställarsidan.
Du skall ha betongklassutbildning klass 1.
Du skall ha betongutbildning för Betongreparationer.
Du skall ha betongutbildning för Undervattensgjutningar.
Erfarenhet av minst två komplexa betongkonstruktioner (Broar, Tunnelinredning, Inslagskonstruktioner mm, med en projektbudget kring 200 miljoner. (Motsvarande komplexitet såsom Södra länken, Norra länken, SVOA, Citybanan, Slussen, Förbifart Stockholm, Nya tunnelbanan, Trafikförvaltningen, Käppala 900).
Meriterande
Du ska under minst tre år ha arbetat i ett uppdrag där du på daglig basis kommunicerat med personal på engelska.
Har jobbat i minst ett projekt där system såsom ProjectWise, Chaos, Webforum eller liknande har använts.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851584-2036266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9948081