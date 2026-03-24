Byggledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en byggledare till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationering i Stockholm. Tjänsten är på deltid och omfattningen varierar över tid beroende på projektets olika faser.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ansvarar för att planera, samordna och följa upp genomförandet av en anläggningsentreprenad för ny cykelbana i en komplex stadsmiljö. Rollen omfattar stöd i projektering, upphandling och produktion, med fokus på tid, kostnad, kvalitet och samordning med omgivande verksamheter. Uppdraget är på deltid och omfattningen varierar över projektets faser, från cirka 5-10 % under projektering till cirka 30-40 % under genomförandeskedet.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Planera, samordna och följa upp genomförandet av anläggningsentreprenaden.
Säkerställa leverans av projektets omfattning avseende ny infrastruktur, markarbeten och anpassningar i befintlig miljö.
Hantera och följa upp miljöåtgärder såsom trädfällning, vegetation och återplantering.
Säkerställa framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet under byggtiden.
Hantera tekniska utmaningar kopplade till geoteknik, stabilitet och markföroreningar.
Samordna projektet med parallella entreprenader och intressenter i området.
Medverka i projektering, upphandling och genomförande enligt fastställd tidplan.
Följa upp entreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet.
Anpassa arbetsinsats efter projektets faser från projektering till produktion.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska inneha minst åtta (8) års erfarenhet som byggledare för mark och anläggningsentreprenader.
Erfarenhet av entreprenader med känsliga markförhållanden (t.ex. risk för skred, låg bärighet).
Erfarenhet av entreprenader nära vattenområde.
Erfarenhet av grönytor, växt- och trädplantering.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du ska ha genomgått Stockholm stads utbildning "Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark.
Erfarenhet av arbete i parkmiljö med natur- och kulturvärden(Med naturvärden avses exempelvis träd, livsmiljöer i vatten, biotopskydd. Kulturvärden avses exempelvis rekreationsvärden och kolonilottsområde.)
Erfarenhet av elektrifierade entreprenader
Erfarenhet av grundläggning exempelvis stödmur
Erfarenhet av samordning av intressenter och kommunikation med entreprenörer och UE
Lednings- och markarbeten i befintlig stadsmiljöOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453993-1910675". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9816858