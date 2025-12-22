Byggledare
Som byggledare hos oss bygger du mer än rör i marken, du bygger framtidens vattenförsörjning och en hållbar stad för generationer av stockholmare.
Här är du mitt i projekten och längst fram i genomförandet, där du ser till att allt blir rätt från start till mål.
Vill du att ditt arbete ska göra verklig skillnad? Sök tjänsten och bli en del av vårt team.
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Enheten Projektering och Byggledning är en växande enhet som består av ambitiösa VA-projektörer, byggledare och specialister med stor praktisk och teknisk kompetens. Vårt uppdrag är att utföra och kvalitetssäkra projektering och byggledning i bolagets investeringsprojekt.
Som byggledare arbetar du i både planering och genomförande av projekten tillsammans med projektledare. I planeringsskedet säkerställer du att föreslagna lösningar är byggbara och granskar tekniska handlingar. I genomförandeskedet ansvarar du för att entreprenaden utförs enligt kontrakt och bygghandlingar och är en närvarande kontaktperson mot entreprenör. Du bidrar med tekniskt stöd och arbetar aktivt för kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Rollen innefattar även ekonomisk uppföljning samt ansvar för byggmöten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Delta i planering och genomförande av investeringsprojekt.
* Säkerställa byggbarhet och granska handlingar i tidiga skeden.
* Vara tekniskt stöd till projektledare i metod- och genomförandefrågor.
* Kontrollera att entreprenader utförs enligt kontrakt och bygghandlingar.
* Genomföra regelbundna platsbesök för uppföljning och kvalitetssäkring.
* Bidra till kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar.
* Ansvara för byggmöten (kallelse, ledning och administration).
* Följa upp ekonomi, t.ex. mängdreglering, underrättelser och ÄTA-hantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse, gillar samhällsbyggnad och vill vara med och driva samhällsviktiga projekt. Som person är du flexibel och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och försöker alltid se möjligheter i nyuppkomna situationer. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina budskap når fram. Vidare tar du självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter och är prestigelös i ditt arbetssätt.
För att lyckas i din roll ser vi att du har:
* Relevant teknisk utbildning samt kurs i entreprenadjuridik AB04 och ABT06 eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
* Minst fem års erfarenhet av arbete inom anläggningsentreprenader
* Minst tre års erfarenhet av byggledning inom anläggningsprojekt
* God kunskap och vana att arbeta med AMA och MER Anläggning
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av VA- och rörläggningsarbeten samt god kunskap inom arbetsmiljöfrågor och BAS-P/BAS-U
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-25 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid. På grund av ledigheter kommer rekryteringen att återupptas under vecka 4.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller telefon 073-914 23 83.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
