I din roll som byggingenjör kommer du att arbeta med underhåll och projekt i olika storlekar inom bl.a. betong, stål, mark och anläggning. Du kommer ansvara för frågor som berör fastighet, mark, tillstånd och myndigheter. Som byggingenjör har du också ett tätt samarbete med övriga nyckelbefattningar inom projekten och i organisationen. Arbetet innebär även en nära kontakt med inspektionsavdelningen för att planera löpande underhåll av civil-delen i processen.Löpande arbetsmoment:* Samordna och driva projekten framåt i samråd med anställda, konsulter och entreprenörer ute i anläggningen* Planering, kostnadsberäkningar, budgetering, upphandlingar, konsultationsgranskningar och riskanalyser* Ansvara för beräkningar inom stabilitet och hållbarhet vid nyproduktioner* Ekonomiskuppföljning av projekten* Bevakning av raffinaderiets intressen gällande fastigheter, mark och tillstånd* Ansvarig för civil-delen i vår inspektionsdatabasDu kommer att tillhöra konstruktionsavdelningen, ett team av projektingenjörer och konstruktörer, som i huvudsak genomför underhållsprojekt med främsta målsättning att förbättra säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet på våra anläggningar.Du rapporterar till raffinaderiets Konstruktionschef.Om digVi söker dig som har Civilingenjörsexamen eller motsvarande samt dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande roll. Vi ser att du har en vana att hantera myndigheter, byggnader och miljötillstånd. Erfarenhet från lättare beräkning av hållfasthet eller från besiktning av betong- och stålkonstruktioner är meriterande. Önskvärt är om du har utbildning inom entreprenadsjuridik och har erfarenhet från kontrakts- och kontrollansvar.För att lyckas i rollen har du förmågan att driva projekt mot uppsatta mål samt är strategisk och ansvarsfull. Vi uppmuntrar och ser gärna att du tar egna initiativ, är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Som byggingenjör krävs det att du är lyhörd, kommunikativ och relationsskapande. Arbetets art kräver att du kan uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.Vi kan St1 Refinery erbjuda dig?* Ett utvecklande och spännande arbete i en bransch som är under stor förändring med flera spännande projekt* Bonuslön* Träningsmöjligheter, motionsbidrag samt subventionerad företagshälsovård* Föräldrautfyllnad av lön* Andel i företagets vinstandelsstiftelse m.mLäs mer på: https://career.masterhelp.se/st1-refinery I den här rekryteringen samarbetar St1 Refinery AB med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, tel 0727 - 30 52 46, anna.edemyr@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan snarast, dock senast 15 augusti.Varmt välkommen med din ansökan!Om St1St1 Refinery AB (fd Shell Raffinaderi AB) är ett av världens mest energieffektiva. På ST1 Raffinaderi, som är beläget på Hisingen, arbetar drygt 200 experter inom oljebranschen med produktion och underhåll av anläggningen. Raffinaderiet är verksamt dygnet runt, året runt. Raffinaderiet levererar fjärrvärme till Göteborgs stad och är sedan 1997 miljöcertifierat enligt EMAS och ISO 14001. Fjärrvärmen används till uppvärmning av 70,000 bostäder, vart fjärde hushåll i Göteborg, vilket möjliggörs av världens största anläggning för återvinning av avfallsvärme. Som arbetsgivare erbjuder vi bland annat bonuslön, utfyllnad av föräldraförsäkring vid barnledighet, träningsmöjligheter samt företagshälsovård.St1 Nordic Oy is a Nordic energy Group whose vision is to be the leading producer and seller of CO2-aware energy. The Group researches and develops economically viable, environmentally sustainable energy solutions. St1 focuses on fuels marketing activities, oil refining and renewable energy solutions such as waste-based advanced ethanol fuels and industrial wind power. The Group has 1250 St1 and Shell branded retail stations in Finland, Sweden and Norway. Headquartered in Helsinki, St1 employs currently more than 980 people. www.st1.com