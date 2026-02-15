Byggingenjör
Utbildare inom Byggingenjör
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom byggingenjörsområdet som vill undervisa och vägleda studerande inom modern byggteknik. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på byggproduktion, BIM (Building Information Modeling), hållbart byggande och projektering.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur byggprojekt planeras, modelleras, genomförs och kvalitetssäkras med hänsyn till hållbarhet, effektiv produktion och gällande regelverk.
Undervisa i byggteknik, byggproduktion och projekteringsprocesser
Introducera och tillämpa BIM i projektering och samordning
Undervisa i hållbart byggande, miljökrav och resurseffektiv produktion
Handleda studerande i ritningsläsning, teknisk dokumentation och grundläggande beräkningar
Stötta studerande i projektarbete kopplat till produktion och byggprocesser
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som byggingenjör eller inom närliggande område
Har erfarenhet av byggproduktion och projektering
Har kunskap om BIM och digitala verktyg inom byggsektorn
Har förståelse för hållbarhetsfrågor och miljökrav inom byggbranschen
Är strukturerad och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
