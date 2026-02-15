Byggingenjör

Utbildare inom Byggingenjör
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom byggingenjörsområdet som vill undervisa och vägleda studerande inom modern byggteknik. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på byggproduktion, BIM (Building Information Modeling), hållbart byggande och projektering.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur byggprojekt planeras, modelleras, genomförs och kvalitetssäkras med hänsyn till hållbarhet, effektiv produktion och gällande regelverk.

Arbetsuppgifter
Undervisa i byggteknik, byggproduktion och projekteringsprocesser

Introducera och tillämpa BIM i projektering och samordning

Undervisa i hållbart byggande, miljökrav och resurseffektiv produktion

Handleda studerande i ritningsläsning, teknisk dokumentation och grundläggande beräkningar

Stötta studerande i projektarbete kopplat till produktion och byggprocesser

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som byggingenjör eller inom närliggande område

Har erfarenhet av byggproduktion och projektering

Har kunskap om BIM och digitala verktyg inom byggsektorn

Har förståelse för hållbarhetsfrågor och miljökrav inom byggbranschen

Är strukturerad och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

malcolm.mustafa@teknikakademin.se

