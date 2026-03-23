Bygg Inköpare kalkyl Stockholm
2026-03-23
Vi söker en nu Inköpare och Kalkylator till vårt Huvudkontor i Västberga/Stockholm. Du har en nyckelroll i våra projekt från tidigt anbuds- och prospekt skede till genomförande och uppföljning i produktion. Rollen kombinerar strategiskt och operativt inköpsarbete med kalkylering och ekonomisk analys samt stöd till försäljning, marknad och produktion.
Om oss!
Vi är ett privatägt byggbolag med verksamhet rikstäckande.
På företaget arbetar 90 medarbetare. Vi tycker att vår företagskultur är extremt viktig, vilket bl a gör att vi har låg personalomsättning.
Vi har egna yrkesarbetare och samverkar även med UE.
Våra kunder är ledande fastighetsbolag samt utvalda företag och organisationer inom offentlig sektor.
Bland projekten återfinns kontor, bostadshus, skolor, sjukhus, sportanläggningar, hotell, publika byggnader samt kommersiella lokaler.
Vi har sedan 2001 vuxit organiskt till en årsomsättning på 1 miljard.
Att leverera komplexa byggprojekt effektivt är företagets största fokus, projekten bedrivs till 60 procent i olika typer av samverkans entreprenader tillsammans med våra kunder.
Tjänsten har följande ungefärliga tidfördelning:
• Inköp och anbudsutvärdering: ca 70 %
• Kalkylarbete (Excel): ca 20 %
• Försäljning och marknad: ca 10 %Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för och genomföra anbuds utvärderingar av leverantörer och underentreprenörer.
• Upprätta och skicka ut förfrågningsunderlag till leverantörer och underentreprenörer.
• Förhandla priser, villkor och omfattning i enlighet med projektens och företagets mål.
• Vara process ansvarig för inköpsarbetet i projekt.
• Ansvara för ramavtals upphandlingar samt uppföljning och utveckling av leverantörer och underentreprenörer.
• Säkerställa måluppfyllelse för inköp i projekten (kostnad, kvalitet och tid).
• Följa upp inköp under produktionstiden och hantera avvikelser, ändringar och tilläggsarbeten.
Kalkyl och ekonomiskt arbete
• Utföra kalkylarbeten i Excel för främst:
o Trähus
o Parhus
o Flerbostadshus i betong
• Samordna och kvalitetssäkra kalkyler i samarbete med inköp och produktion.
• Delta i prognosarbete och uppföljning av projektens ekonomiska utveckling.
• Säkerställa att kalkyler baseras på aktuella marknadspriser och avtal.
Försäljning, marknad och samordning
• Medverka i framtagande av prospekt och anbud, inklusive prissättning och ekonomiska underlag.
• Ansvara för att deadlines i prospekt hålls.
Samordna kalkyl- och inköpsarbete samt samarbeta nära produktion och projektledning.
Fungera som länk mellan kalkyl, inköp, produktion och försäljning.
Ta fram förslag av nya prospekt till avdelningar och scanna av marknaden efter nya projekt och nya kunder
Lön och villkor för denna tjänst diskuteras i första hand under intervju i rekryteringsprocessen med en professionell bygg rekryteringskonsult hos Bemanning Sverige.
Känner du att det här skulle vara en passande tjänst för dig ser vi varmt fram emot din ansökan snarast möjligt! Via vår hemsida www.bemanningsverige.se
alternativt kontakta ansvarig handläggare Thomas Hellström direkt på info@rekryteringstockholm.com
eller sök och lägg in din ansökan via portalen.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Vi har kompetens inom rekrytering och bemanning sedan 1998 och har idag ett stort och brett nätverk inom de flesta branscher. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av rekrytering, person bedömning och affärsutveckling i ledande positioner inom olika branscher. Vi innehar och arbetar med de senaste process optimeringarna och IT systemen för att snabbast möjligast tillgodose kundens önskemål med process, kvalitetssäkring, avtal och garantier. Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
