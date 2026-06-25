Bygg/BIM-ingenjör till Halmstad
7 Steel Service Sweden AB / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-06-25
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eller i hela Sverige
Nu har du chansen att bli specialist på betongkonstruktioner och arbeta som rådgivande konsult i spännande entreprenadprojekt runtom i Sverige.
Om oss
7 Steel Service Sweden AB är Sveriges ledande leverantör av armeringslösningar till byggindustrin. Vi bidrar till effektivare byggprocesser och förbättrad miljöprestanda i byggnader och infrastruktur. Företaget har cirka 220 anställda med tillverkningsorter och logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs. Huvudkontoret är placerat i Halmstad och verksamheten i Sverige omsätter omkring 1 miljard kronor.
Din roll
Vi söker en Bygg/BIM‐ingenjör till vår teknikavdelning i Halmstad, där du blir en del av ett sammansvetsat team på åtta personer med stark kompetens och god sammanhållning. I rollen arbetar du nära både kollegor och kunder och får en vardag som kombinerar teknik, samarbete och praktisk nytta i projekt.
Du kommer att:
Arbeta konsultativt mot våra kunders arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som ett tekniskt stöd – ofta som en förlängning av platschefen i frågor som rör armering och produktion
Ta fram lösningsförslag och produktionsunderlag, där du har möjlighet att påverka både effektivitet och kvalitet i projekten
Arbeta i BIM‐verktyg, framför allt Tekla Structures, och utveckla din specialistkompetens inom området
Samverka tätt med arbetsplatser, säljorganisation och produktion, vilket ger dig en central roll med många kontaktytor och stor inblick i hela värdekedjan
Följa projekt från planering till genomförande, där du bygger värdefulla relationer inom byggbranschen i såväl mindre som större och mer komplexa projekt
Rollen är både tekniskt och socialt stimulerande och ger dig goda möjligheter att utvecklas inom armering och betongkonstruktion.
Merparten av arbetet sker från kontoret i Halmstad, men vi uppmuntrar även till projektbesök för att komma nära verksamheten och människorna du arbetar med.
Vem är du?
Vi söker dig som är en social och engagerad person med ett öga för detaljer och hög noggrannhet i ditt arbete. Du trivs i samarbete med andra och uppskattar att diskutera idéer för att tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som uppstår.
Vi tror att du har en bakgrund som byggingenjör med några års erfarenhet från branschen. Alternativt har du annan relevant erfarenhet inom bygg, armering eller närliggande områden som bedöms likvärdigt meriterande.
Vi ser gärna att du kan beskriva dina personliga styrkor, dina kunskaper och vad som driver och utvecklar dig i din yrkesroll.
För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Körkort med behörighet B är ett krav. Har du dessutom god teknisk datorvana samt erfarenhet av Tekla eller andra ritningsprogram är det meriterande.
Läs mer om vårt produktutbud här: https://7-steelservice.se/
När?
Tjänsten är 100% med tillträde snarast. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum
Skicka din ansökan (innehållande personligt brev och cv) redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 7 Steel Service Sweden AB
(org.nr 556020-3217), https://7-steelservice.se/
Stationsgatan 55 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknisk chef
Linus Karlander 035-15 41 11 Jobbnummer
9979910