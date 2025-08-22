BVC-sjuksköterska till konsultuppdrag
2025-08-22
Nu söker vi en distriktssköterska eller barnsjuksköterska till tillsvidareuppdrag på BVC!
Vill du arbeta i en utvecklande roll där du gör verklig skillnad för barn och familjer? Hos oss får du använda din medicinska kompetens och ditt engagemang för att skapa en trygg, säker och kvalitativ barnhälsovård.
Om uppdraget:
Du kommer att arbeta på barnavårdscentral (BVC) med sedvanliga arbetsuppgifter, i nära samarbete med kollegor och föräldrar. Det är ett långsiktigt uppdrag med goda möjligheter till kontinuitet och utveckling. Önskvärt är start i september, men för rätt person är det möjligt att börja senare i höst.
Vi söker dig som:
Är legitimerad distriktssköterska eller barnsjuksköterska
Har erfarenhet av arbete på BVC
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt, positivt bemötande
Är lösningsfokuserad, flexibel och engagerad i ditt arbete
Vi erbjuder:
Flexibilitet - Välj själv var och när du vill arbeta
Hög lön - Mellan 70 000 - 90 000 kr/mån beroende på placering (vid heltidsarbete)
Trygghet - Längre uppdrag där du får möjlighet att skapa kontinuitet och bygga relationer
Pension & Försäkringar: Kollektivavtalspension och dubbla försäkringspaket
Stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb
Bekostat boende - Vi kan stå för boende på tjänsteorten
Reseersättning - Få ersättning för dina resekostnader
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Som sjuksköterska hos oss får du en unik chans att växa inom ditt yrkesområde och samtidigt göra en verklig skillnad för de patienter du möter. Om du är redo för ett spännande uppdrag där du får arbeta med högkvalitativ vård i en engagerad och stödjande miljö, ser vi fram emot din ansökan!
I ansökan önskar vi att du bifogar CV.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Observera att arbetsorten kan vara på annan ort än i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@promediqa.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promediqa Group Sweden AB
