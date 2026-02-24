Buyer, Direct Materials
2026-02-24
About the Company
Avaron AB is a growing consultancy that matches your expertise with the market's most interesting assignments, offering a platform where your professional development is central.
About the Assignment
We are looking for a Buyer within direct materials to support purchasing activities across multiple departments in a large-scale industrial environment. You will work closely with internal stakeholders to secure the right materials and supplier setup to meet business needs.
Job DescriptionManage purchasing activities within direct materials for several departments
Collaborate with internal stakeholders to support sourcing and procurement needs
Contribute to ensuring continuity of supply and alignment with business requirements
RequirementsExperience working as a Buyer within direct materials
English (fluent)
Application
